Sul Venezia-Udine senza mascherina disturba i passeggeri e fa tardare il treno: doppia denuncia

UDINE - Un cinquantenne udinese in treno senza mascherina è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Pordenone per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per la normativa anticovid.

A bordo senza mascherina

L'uomo, ieri mattina 3 dicembre, è salito a bordo del treno Udine – Venezia e si rifiutava di indossare la mascherina ed importunava gli altri passeggeri. L’uomo, un cinquantenne udinese, già alla Stazione di Udine era salito a bordo del treno privo di mascherina, costringendo all’intervento due pattuglie della locale Questura e provocando un ritardo, in partenza, di circa trenta minuti, prima finalmente di indossarla.

Una volta a bordo l’uomo si è nuovamente tolto il dispositivo di protezione, iniziando a camminare lungo il convoglio e cercando di parlare con gli altri viaggiatori. Una volta arrivato a Pordenone, sul treno è salita la pattuglia della Polfer e dopo un’iniziale resistenza, l’uomo è sceso ed è stato identificato.

Lo aveva già fatto

A quel punto si è evidenziato che l’uomo era lo stesso cinquantenne friulano che, il giorno prima, aveva messo a soqquadro il bar della stazione autocorriere di Trieste, minacciando con un bastone la titolare, e molestato una studentessa di diciannove anni che si stava recando all’Università di Gorizia.

La denuncia

L’uomo, già denunciato ieri dalla Polfer triestina per le azioni commesse nel capoluogo regionale, dove gli era stata anche sequestrata una modesta dose di hashish, è stato dunque nuovamente denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per non aver rispettato la normativa anti-covid.