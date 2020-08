Coronavirus Veneto, in 24 ore 52 nuovi contagiati. Rispetto a stamani 9 positivi a Padova, 8 a Venezia e 5 a Treviso

Coronavirus Veneto, il bollettino della sera del 1 agosto 2020. Sono 24 i nuovi positivi al Covid rispetto al bollettino di questa mattina, dove i casi registrati erano stati 28. Si raggiunge quindi la cifra di 52 persone trovate positive al virus in 24 ore in Veneto. Sale dunque a 20.190 il numero dei positivi in regione da inizio pandemia (1019 gli attualmente positivi). Le vittime del Covid restano ferme a 2.075. I contagi di stasera: a Padova 9 casi in più, 8 a Venezia, 5 a Treviso e 2 a Verona. IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

