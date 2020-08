Coronavirus Veneto, 28 nuovi contagi, 1001 positivi. Treviso supera Padova

Coronavirus Veneto, 28 nuovi contagi nella notte per un totale di 1001 casi attualmente positivi (dall'inizio della crisi bsono 20166), nessun decesso, 3.911 persone (+171 rispetto a ieri mattina) in isolamento domiciliare. Di 28 nuovi infettati, 12 sono a Treviso (271) che supera Padova (263) come provincia con più casi in corso, terza Venezia (134).

E' il quadro del bollettino della Regione Veneto di questa mattina alle ore 8. Negli ospedali i ricoveriu per Covid-19 sono 120, i positivi 32, di cui 4 in terapia intensiva e 28 in area non critica.

Covid sospetto, sta male da una settimana, odissea per il test: «Colpa del medico di base»

IL BOLLETTINO DI OGGI 1 agosto, ore 8

