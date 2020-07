Coronavirus in Veneto: 48 nuovi contagiati in ventiquattr'ore e un decesso

VENEZIA - Nuovi contagi in Veneto, 18 in più rispetto al report di questa mattina alle 8 che sommati ai 30 del bollettino di questa mattina fanno salire a 48 i nuovi casi. Si è registrato nella giornata di oggi, 31 luglio, anche un morto. Nell'arco delle ultime 24 ore i nuovi casi quindi salgono a 48 Ora i contagiati salgono a 20.138, gli attualmente positivi sono 1.009, i deceduti 2.075 e i guariti 17.054. Il maggior numero di contagi oggi si è avuto a Padova che ha registrato un +7, Verona +2, Venezia +1, Rovigo +1, 3 positivi sono di fuori regione e per 4 è ancora in corso l'assegnazione. I ricoverati in ospedale sono 114, dei quali 30 positivi e 7 in terapia intensiva, dei quali 4 positivi.

Ultimo aggiornamento: 19:37

