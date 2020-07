Coronavirus in Veneto, 113 positivi nella notte. I contagiati superano soglia 20mila Scarica il pdf

VENEZIA - Aumentano i contagi. Il bollettino diffuso questa mattina, 30 luglio, alle 8 dalla Regione Veneto parla di 113 positivi al coronavirus in più rispetto all'ultimo rilevamento di ieri pomeriggio alle ore 17. Quindi le persone contagiate dall'inizio della pandemia superano soglia 20mila, per la precisione 20.003. Gli attualmente positivi sono 891, il numero delle persone decedute rimane 2.073, i guariti 17.039. I nuovi positivi sono soprattutto nella provincia di Treviso, dove è stato scoperto un focolaio con 134contagiati nel centro migranti dell'ex caserma Serena.

Nuovo focolaio al centro migranti: 134 positivi nell'ex caserma Serena



Ecco quindi come sono ripartiti i nuovi positivi della notte: 80 a Treviso, 16 a Venezia, 13 a Padova, 2 a Verona e 2 con domicilio fuori dal Veneto. I pazienti ricoverati in area non critica sono 116, dei quali solo 31 ancora positivi al virus, e 6 le persone in terapia intensiva, delle quali 3 positive.

REPORT DELLA REGIONE VENETO CON I CONTAGI DI OGGI 30 LUGLIO pdf

Ultimo aggiornamento: 11:26

