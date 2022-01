VENEZIA - Undici domande, altrettante risposte da parte dell’Ulss 3 a questioni sollevate dai lettori in questi giorni. Da inizio dicembre a oggi, con l’aumento progressivo dei contagi, la pressione sul sistema sanitario e sull’organizzazione dei tamponi è aumentata fino ai disagi che il nostro giornale ha documentato, con lunghe code e problemi particolari a Venezia centro storico. Parallelamente però sono anche aumentati i dubbi dei cittadini, alle prese con procedure non semplici e con situazioni particolari con i vari servizi dell’Ulss legati alla gestione della pandemia: tracciamento, green pass, comunicazioni con il Sisp, quarantene, isolamenti. Così abbiamo raccolto alcune segnalazioni e le abbiamo girate all’Ulss per avere una risposta.

1 - Dopo quanto tempo il Sisp chiama un positivo per il tracciamento? Quante persone vengono impiegate? Che tipo di competenze hanno? Quante telefonate riescono a fare al giorno?

In questo momento di massima incidenza di nuovi casi positivi (fino a 3000 nuovi casi al giorno), il periodo di presa in carico dei nuovi casi positivi da parte del Sisp varia notevolmente a seconda di quando il tampone viene refertato e a seconda che ci siano o meno altri positivi nello stesso nucleo familiare: attualmente il tempo di presa in carico va da due giorni fino ad un massimo di 5-6 giorni dalla refertazione del tampone. Il numero di unità traccianti (medici, amministrativi, assistenti sanitari, infermieri etc…) che il Sisp mette in campo è di oltre 50 al giorno; ogni unità riesce a tracciare, a seconda della complessità del caso, fino a 20 nuovi positivi, con una potenza di tracciamento complessiva di 1000 casi al giorno: si tratta di un numero molto più elevato che in passato, ma insufficiente se la diffusione del contagio, dovuta a comportamenti non corretti, arriva come detto a 3000 casi al giorno.

2 - A volte arrivano informazioni diverse da diversi operatori del Sisp: quando un positivo guarisce, poi deve aspettare la negativizzazione di tutti i componenti o può uscire liberamente come scritto sul foglio del referto? Oppure è considerato ancora in regime di sorveglianza?

Sulla base della normativa subentrata recentemente, quando un caso positivo si negativizza o guarisce clinicamente (positivo asintomatico dopo 21 giorni) può uscire senza attendere la negativizzazione degli altri componenti della famiglia. Quanto ai disallineamenti nelle risposte all’utenza, questi possono accadere in alcuni casi, a causa della numerosità dei tracciatori, che vengono continuamente aumentati per far fronte alla necessità, e che possono operare non alla perfezione nella fase iniziale del loro inserimento.

3 -Tamponi con impegnativa del Sisp o del medico curante? Come mai ai punti tampone continuano a verificarsi code e lunghe attese?

Ai drive through dell’Ulss 3 si eseguono sia i tamponi prescritti dal Sisp per il contact tracing, sia quelli prescritti del medico curante, o dalla guardia medica per il contact tracing o per la diagnosi differenziale nei sintomatici. Le code delle ultime settimane sono state generate dall’impennata esponenziale dei nuovi casi: 3000 nuovi positivi al giorno comportano un numero di richieste per il tampone che non ha paragoni con altri periodi dell’epidemia. Le code e le attese erano dovute anche da un’altissima percentuale – fino anche a più della metà – di utenti che si presentavano senza prenotazione: a fronte di una situazione tale, era già difficile per gli operatori dell’Ulss 3 Serenissima garantire la prestazione, altrettanto complesso è gestire la logistica dell’attesa (code, distanziamento, ordine...) che non possono gravare sulla parte sanitaria e su cui è fondamentale l’apporto delle Forze dell’Ordine e dei volontari competenti. Abbiamo triplicato i centri per i tamponi, aumentato le possibilità per eseguire i test. E da questa settimana sarà obbligatorio prenotare, dal nostr9o sito come si prenota per i vacccini, e quindi le code saranno più ordinate e scorrevoli. Con queste misure i disagi dei giorni scorsi dovrebbero essere superati.

4 - La chiusura dell’isolamento va fatta con tampone molecolare oppure anche con il rapido?

La normativa vigente prevede che il tampone di fine isolamento del positivo può essere di tipo molecolare o di tipo antigenico di 2^ 3^ o 4^ generazione, da effettuare se la persona è asintomatica da almeno 3 giorni.

5 - Quanto ritardo c’è nell’erogazione dei green pass? E nel caso di certificato di fine isolamento senza tampone di chiusura?

L’erogazione del green pass non compete all’Ulss 3, ma è effettuata informaticamente da un software ministeriale, che è quindi a gestione centrale; quanto ai ritardi, sulla base della nostra esperienza, ci risulta una variabilità da poche ore fino a diversi giorni. Se un positivo non effettua il tampone di chiusura potrà avere un green pass con inserimento manuale dei dati dell’operatore dopo i 21 giorni dal primo tampone positivo.

6 - Se uno fa la prima dose di vaccino, e poi prende il Covid, e poi fa la seconda dose nei tempi stabiliti, quell’ultima iniezione viene considerata come seconda o come terza?

Dopo la prima dose di vaccino, se una persona viene contagiata e diventa positiva entro 14 giorni dalla prima dose, farà un’ulteriore dose dopo almeno 3 mesi dalla guarigione dall’infezione, e questa ulteriore dose verrà considerata seconda dose; se il contagio avviene dopo 14 giorni dalla prima dose, la dose ulteriore verrà eseguita sempre dopo almeno 3 mesi dalla guarigione, ma verrà considerata come terza dose.

7 - Capita soprattutto ai bambini che il tampone molecolare sia da ripetere. Che percentuale c’è di questi casi? E di tamponi persi?

Non vi sono dati standardizzati univoci, pertanto non sono disponibili statistiche in merito.

8 - Numeri telefonici per informazioni continuamente occupati, con cui è impossibile comunicare. Il 1500 dopo 4 minuti fa cadere la linea automaticamente (e te lo dice prima).

I numeri verde nazionali, regionali e aziendali, vista la situazione attuale, sono tempestati di chiamate; se non si ottiene risposta è perché il carico di utenti che stanno usufruendo del servizio in quel momento è superiore a quello gestibile; va detto però che sono presenti in quasi ogni sito istituzionale (ministero Salute, ISS, Regione Veneto, Ulss 3…) pagine web con precise risposte alle FAQ, ovvero alla maggior parte delle domande frequenti dell’utenza sui temi del contagio e su tutti gli argomenti collegati. Queste informazioni sono costantemente aggiornate e sono affidabili.

9 - Quanti sono coloro che hanno l’esenzione dal vaccino?

Non è ancora disponibile un dato complessivo puntuale delle persone con esenzione da vaccino; quella dell’esenzione è una condizione peraltro residuale quando viene effettuata un’accurata anamnesi, stante l’elevato livello di sicurezza dei vaccini, testimoniato da più di un milione di dosi erogate nella sola Ulss 3 dall’inizio della campagna vaccinale.

10 - I no vax sono circa il 15% della popolazione vaccinabile. In questo momento abbiamo una percentuale di tamponi positivi che supera il 9 per cento. In mezzo ci saranno anche no-vax. Si riesce a capire quanti sono i guariti no-vax rispetto alla copertura vaccinale complessiva? Perché fra un po’ di questo passo lo prenderanno tutti...

L’infezione con sintomi rilevanti colpisce soprattutto persone non vaccinate, e lo testimoniano i dati sull’ospedalizzazione di pazienti Covid, ma anche vaccinati sani, con un’infezione però di minor impatto. Quanto all’andamento dell’epidemia nelle prossime settimane, molto dipenderà da fattori diversi e concomitanti: tasso di vaccinazione, immunizzazione da guarigione, aggressività del virus.

11 - Chi ha preso il Covid con due dosi di vaccino sarà chiamato a una nuova vaccinazione?

La persona che ha avuto l’infezione da Covid dopo due dosi di vaccino (o ciclo completo) viene considerata alla stregua di chi ha effettuato la dose booster. Attualmente non vi sono indicazioni ministeriali sulla necessità di un’ulteriore dose di vaccino.