Coronavirus in Veneto: 680 nuovi positivi e 12 morti in 24 ore. Continua la discesa Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati nel bollettino delle ore 17 di oggi, 18 aprile, diffuso dalla Regione Veneto. Sono 680 i nuovi positivi e 12 i morti in 24 ore. Le persone attualmente positive sono 26.427, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 11.107. I pazienti ricoverari nei reparti non critici sono 1.498 e 263 i casi più gravi nelle terapie intensive. La curva dei contagi sta quindi calando e diminuisce anche il carico sugli ospedali.

APPROFONDIMENTI 18 APRILE Coronavirus Veneto, 448 nuovi casi e 9 vittime nella notte, lieve... 17 APRILE Bollettino Covid in Veneto oggi, sabato 17 aprile 2021 IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio crolla all'1,6%: 155... 16 APRILE Coronavirus Veneto, 923 positivi e 24 morti in 24 ore. Totale... 16 APRILE Coronavirus in Veneto: 906 nuovi positivi e 23 morti in 24 ore.... 15 APRILE Coronavirus in Veneto: 1.076 nuovi positivi e 38 morti in 24 ore Il... 15 APRILE Coronavirus Veneto,1085 positivi e 23 morti nelle ultime 24 ore 15 APRILE Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 4,3%: 267 casi e 12 morti.... TREVISO Covid, micro focolai nelle aziende: «Molti mentono sui...

BOLLETTINO DEI CONTAGI DELLA REGIONE VENETO---- SCARICA E LEGGI