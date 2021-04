Coronavirus Veneto,1085 positivi e 23 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus Veneto, 748 positivi nella notte (1.085 nelle 24 ore) e 16 morti (23 nelle 24 ore) .Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 15 aprile.

Le persone attualmente positive sono 28.332 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.041. I guariti sono 359.470

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi nella notte è Verona (225) seguita da Padova (163) e Treviso (148).

Ricoverati in ospedale tra positivi e negativizzati 1.684 pazienti (-52 rispetto a ieri mattina), in terapia intensiva 266 (-9). Migliora dunque anche oggi l'andamento dei ricoveri per Covid negli ospedale del Veneto.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 15 aprile--->LEGGI E SCARICA

Vaccinazioni: il punto

Veneto ha raggiunto il 7% di immunizzazione della popolazione, con 343.552 persone che hanno completato il richiamo. Il totale delle dosi somministrate è di 1.223.617, pari all'87,7% delle forniture disponibili; le prime dosi sono 880.065, pari al 18% della popolazione. L'86% degli Over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino.