Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati di oggi, 15 aprile, nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto alle ore 17. Sono 1.076 i nuovi positivi e purtroppo 38 i morti in 24 ore. Le persone attualmente contagiate e ancora positivre sono 27.853, mentre le vittime da inizio pandemia sono salite a 11.053. I pazienti ricoverati in area non critica sono 1.661 e in terapia intensiva 265.

BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO CON I CONTAGI---> LEGGI E SCARICA