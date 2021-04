Coronavirus in Fvg, tasso di contagio al 5,1%: 82 casi e 11 morti. Effetto week-end, ricoveri in salita

Sale, per effetto del numero inferiore di test, il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 82 nuovi casi in regione su 1.605 tamponi, tra rapidi e molecolari. L'incidenza dei positivi sui test è del 5,1 per cento. I decessi sono 11, tre pregressi.

Ricoveri nelle Medicine in leggerissimo aumento, con 523 (+4) pazienti in Area medica. Salgono come dopo ogni domenica i malati in Terapia intensiva, reparto che conta 81 ricoveri.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni