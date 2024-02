MIRANO - Furto e sostituzione di persona per essersi impossessata del denaro di una cliente della banca in cui lavorava, sfruttando il loro rapporto di amicizia. Sono le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Treviso a carico di Serena Bregolato, quarantaduenne residente a Mirano e all’epoca dei fatti dipendente delle filiali di Treviso e di Piombino Dese del Monte dei Paschi di Siena. La donna, difesa in aula dall’avvocato trevigiano Guido Galletti, ha sempre respinto ogni addebito, scegliendo di venire giudicata con rito abbreviato. La sentenza è prevista per il prossimo 15 febbraio.



LE ACCUSE

Stando a quanto contestato dagli inquirenti, la donna in più occasioni, a cominciare dall’ottobre 2013 e andando avanti fino al luglio del 2018, avrebbe effettuato una serie di bonifici e giroconti di denaro, appartenente alla parte offesa, che si è costituita parte civile con l’avvocato Torquato Tasso per cercare di riavere indietro le somme sparite, per una somma complessiva di circa 30mila euro. Il tutto, secondo la Procura, abusando non solo della prestazione d’opera (in quanto dipendente dell’istituto di credito in cui la vittima aveva acceso il conto corrente) ma anche con l’aggravante di aver sfruttato il rapporto di amicizia che intercorreva con lei.



IL CAPO D’IMPUTAZIONE

Nel capo d’imputazione formulato dalla Procura di Treviso , si legge inoltre che, oltre al furto di denaro, la quarantaduenne di Mirano si sarebbe resa responsabile del reato di sostituzione di persona inducendo il personale dell’istituto di credito a rilasciare una carta di credito a nome della vittima, presentando documenti della cliente ma facendosi intestare la tessera in modo da poter effettuare pagamenti e, di conseguenza, facendoli confluire nel conto corrente della signora. In questo caso gli importi non sono ancora stati ricostruiti nel dettaglio. Si torna in aula in Tribunale a Treviso fra due settimane per la sentenza: nel caso di condanna l’imputata potrà usufruire dello sconto di un terzo della pena, previsto in via automatica grazie al rito abbreviato.