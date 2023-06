VENEZIA - Monica Sambo, consigliera comunale a Ca' Farsetti e segretaria comunale del Pd, è apparsa in Consiglio con Alice in carrozzina, la figlia nata il 29 maggio, e ha seguito i lavori con la bimba che a tratti pisolava, e a tratti ascoltava tutte quelle voci sconosciute. Consiglieri di maggioranza e minoranza e dipendenti del Comune l'hanno accolta cordialmente. Monica ha portato Alice a seguire le due commissioni della mattina. «Penso che sia giusto poter frequentare, anche in presenza, per i neo genitori, ovviamente sempre rispettando e pensando al benessere della mia bimba e mio.

Al consiglio in carrozzina

D'altronde i tempi stanno cambiando, basta pensare al parlamento dove da alcuni mesi le parlamentari possono allattare in aula. Troppe volte nel passato le donne hanno dovuto scegliere tra la maternità e l'impegno lavorativo o politico. Sono però fortunata perché ho un compagno e una rete famigliare che mi aiutano ad affrontare questo periodo così bello e intenso». Monica è riuscita a iscrivere Alice in un asilo del Comune di Venezia (non esternalizzato o privatizzato), «e sono contenta di poter farle frequentare un servizio che come Pd abbiamo difeso. Conosco bene la competenza e la bravura e disponibilità del personale Ames e delle educatrici».