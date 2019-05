di Davide Tamiello

MESTRE - L’hanno torturato e poi ucciso con una sciarpa . I due assassini del 71enne mestrino Giuseppe “Pino” Nisticò hanno ammesso l’omicidio e confessato il delitto, raccontando agli inquirenti la loro versione dei fatti: ad annunciarlo è stato lo stesso ministero dell’Interno tunisino, come riportano i media locali. I due, un 26enne originario del villaggio di Mahdia, nella Tunisia centrale, arrestato il 29 aprile, e un suo complice, raggiunto dagli investigatori due giorni dopo, come disposto dal procuratore rimarranno in custodia cautelare fino alla conclusione delle indagini.