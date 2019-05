di Davide Tamiello

L’hanno legato al letto, imbavagliato e picchiato a sangue fino ad ucciderlo per pochi contanti e un cellulare, stando all'ipotesi degli inquirenti. E così, un viaggio nella "sua" Tunisia, terra che adorava, si è trasformato in tragedia. Vittima Giuseppe (per tutti “Pino”) Nisticò, 71 anni, calabrese d'origine ma veneziano d’adozione, visto che aveva vissuto tutta la vita (almeno gli ultimi 50 anni) a Mestre. Pensionato, aveva lavorato come pizzaiolo, in particolare al bar della stazione di Santa Lucia. Le autorità tunisine, a distanza di pochi giorni dal fatto, hanno arrestato i due presunti killer, due giovani del posto. Almeno uno dei due, a quanto si è potuto capire, era un amico di Nisticò. Il pensionato, infatti, lo conosceva e si fidava di lui.LA TRAGEDIA E GLI ARRESTIPino sarebbe tornato a casa lunedì. Era partito con un amico per un breve periodo di vacanza in Nordafrica. La drammatica serata risale al 25 aprile, a Monastir, a circa 160 km a sud di Tunisi: a quanto ricostruito dagli investigatori locali, il compagno di viaggio si sarebbe allontanato per qualche ora lasciando da solo Nisticò. Poi, al suo ritorno, l’avrebbe trovato legato al letto, imbavagliato e con diversi segni su tutto il corpo. Non è chiaro se sia stato colpito a mani nude o con qualche oggetto pesante o contundente: questo sarà l’autopsia a rivelarlo.