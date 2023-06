CAVALLINO - Per poco, ma questa volta il flop è stato evitato. Tre promossi al concorso in Comune per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C. Quello dello scorso marzo, con 68 iscritti (ma solo 35 si erano presentati alle prove scritte) si era concluso con tutti i candidati bocciati. Per la precisione, in tre avevano raggiunto gli orali, salvo poi essere respinti dalla commissione esaminatrice. Questa volta è andata meglio, perché come emerge dalla determina dirigenziale, i tre ammessi alla prova orale, su 47 iscritti, hanno superato anche l'ultima verifica e sono stati promossi, formando in questo caso la tanto attesa graduatoria con cui ora il Comune provvederà ad assumere. Con alcune curiosità: tra chi questa volta ha vinto c'è anche chi al precedente concorso non risultava ammesso all'orale, ma anche chi non aveva superato i precedenti orali e chi la volta scorsa non aveva partecipato. Altra curiosità: chi la volta scorsa era arrivato agli orali, ma appunto era stato bocciato, nel frattempo ha superato un concorso in Regione. E come accaduto lo scorso marzo, anche in questo caso tra i bocciati agli scritti ci sono anche persone che lavorano già nella pubblica amministrazione, perfino nello staff del sindaco. Dettagli, ovviamente, che non cambiano la sostanza: con i tre promossi, l'ente ha provveduto (finalmente) a redigere la graduatoria, avviando l'iter per le assunzioni delle quali, come aveva spiegato la sindaca Roberta Nesto, il Comune ha bisogno visto i pensionamenti e la mole di lavoro dell'ente. Da registrare che i pochi iscritti al bando, rispetto ai numeri registrati negli anni passati, confermano la difficoltà degli enti locali a trovare personale, nonostante in questo caso lo stipendio rimane rispettabile: circa 1.430 euro netti al mese, più tredicesima ed eventuali indennità di produzione. I pochi iscritti non cancellano le polemiche.

LE POLEMICHE

Quasi ironico, su questo fronte, il consigliere comunale di "Ct-per tutti" Claudio Orazio: «C'è da chiedersi se rispetto ad un mese fa dice questa volta i candidati siano arrivati alle prove maggiormente preparati oppure se la commissione è stata più clemente. Ma anche, viste le precedenti dichiarazioni della sindaca, che nel commentare il precedente bando aveva fatto riferimento alla serietà del Comune, se questa volta si è stati meno seri». Immediata la replica che arriva dall'amministrazione comunale, che arriva con le parole del capogruppo di "Patto" Renzo Orazio: «Questa volta il concorso è andato bene ribatte ci sono molti fattori, ad esempio l'emozione. Probabilmente i candidati avranno studiato di più, ma il Comune rimane sempre serio. Annuncio inoltre che nel prossimo futuro ci saranno altri bandi perché abbiamo bisogno di nove risorse, speriamo ci siano sempre molti iscritti».