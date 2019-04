Concorso dei presidi: raffica di ricorsi: «Al Sud prova più "facile"»

di Raffaella Ianuale

In alcune regioni lesono state rese disponibili solo attraverso i, ed è il caso dele del, in altre - specialmente nel- c'è statae così alla prova scritta sono circolati anche iche contengono le leggi, ma pure molto altro. Sembra non esserci pace per ilche si sta svolgendo in questi mesi. Dopo leagli scritti iniziano i ricorsi in Veneto e Friuli Venezia Giulia, appellandosi prima di tutto alle scelte disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei testi di legge, ma denunciando poi l'inadeguatezza del programma informatico e la non simultaneità della selezione. Queste le principali istanze contenute nei ricorsi collettivi davanti al Tar intrapresi dai docenti che hanno partecipato al concorso per presidi e che non sono riusciti a superare lo scritto. Una prova che ha registrato la bocciatura del 60% dei candidati in Veneto e del 50% in Friuli. Una selezione, quella iniziata la scorsa estate, che aveva fatto una strage già nei test-preselettivi dello scorso 23 luglio, quando furono respinti il 62% dei candidati veneti e il 55% dei friulani. Tagli su tagli e alla fine gli ammessi alle prove orali sono 253 aspiranti