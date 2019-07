Home Venice Festival: 90 artisti e tre giorni di musica a San Giuliano /I concerti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La grande musica ritorna al Parco di San Giuliano. A rinverdire i fasti dell'Heineken Jammin' Festival, da oggi a domenica sarà l'edizione zero di, il format già sperimentato negli anni scorsi a Treviso che si propone di trasformare l'area verde più vasta d'Europa ina una Woodstock a misura familiare. Novanta gli artisti annunciati nei tre giorni della manifestazione, che si alterneranno sul Main Stage e sugli altri tre palchi installati nelle scorse settimane. Prevista anche un'ampia area ristoro, un punto di primo soccorso e un'area di svago per i bambini. Sono quindicimila i biglietti venduti in queste settimane in prevendita, e altri ne sono attesi grazie alla promozione di un ticket cumulativo da 23 euro per le tre giornate del festival riservato ai residenti nella Città metropolitana. Per accogliere il pubblico l'area attorno a San Giuliano sarà preclusa alla sosta; si potrà