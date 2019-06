di Gianluca Amadori

VENEZIA - Sono intenzionati a patteggiare tre dei sei imputati finiti sotto accusa per il clamoroso furto messo a segno il 3 gennaio del 2018 a Palazzo Ducale, da dove sparirono due orecchini e una spilla di diamanti parte di una collezione privata di Hamad bin Abdullah Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, in mostra durante l'esposizione I tesori dei Moghul e dei Maharaja. In vista dell'udienza, fissata per il prossimo 12 luglio, le difese hanno iniziato a prendere contatto con il sostituto procuratore Giovanni...