MESTRE - Banksy all'M9, via le due opere definite «falsi» dal curatore romano. Il museo: «Ritiro preventivo per eventuali accertamenti».

In una nota, l'M9 - Museo del '900 di Mestre ha precisato che le opere "Dismaland 3D Rat" e "Dismaland Monkey TNT" sono state - temporaneamente e in via preventiva - ritirate dall'esposizione "Banksy.

Painting Walls" per consentire eventuali accertamenti. Il Museo ha aggiunto che ad oggi non sono stati notificati atti di alcun genere da parte delle autorità competenti.

Il fatto

Un esposto a procura e carabinieri contro la mostra di Banksy al museo M9 di Mestre. A firmarlo, un noto curatore e ricercatore romano, Stefano Antonelli, tra i principali esperti e studiosi della street artist di Bristol. Secondo Antonelli l’esposizione mestrina avrebbe tra le opere in mostra anche dei falsi: secondo il curatore “Dismaland 3D Rat” e “Dismaland Monkey Tnt” non sarebbero degli originali.