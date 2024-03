VENEZIA - Un esposto a procura e carabinieri contro la mostra di Banksy al museo M9 di Mestre. A firmarlo, come riporta “Il Fatto Quotidiano”, un noto curatore e ricercatore romano, Stefano Antonelli, uno tra i principali esperti e studiosi dello street artist di Bristol. L’accusa è che l’esposizione mestrina abbia tra le opere in mostra anche dei falsi: secondo Antonelli, infatti, “Dismaland 3D Rat” e “Dismaland Monkey Tnt” non sarebbero degli originali.