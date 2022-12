Caro energia, la Coelme spa mette sotto l'albero di Natale del personale voucher per 100mila euro

SANTA MARIA DI SALA (VE) - In un momento di notevole difficoltà, iniziato con la crisi pandemica e continuato con l’aumento di costo di materie prime ed energia, è arrivato venerdì inaspettato ai dipendenti della Coelme SpA un regalo di Natale. La società di Santa Maria di Sala, che opera da quasi 50 anni nel settore delle apparecchiature di alta e altissima tensione, ha distribuito voucher per circa 100mila ai dipendenti, che ne potranno usufruire sia per far fronte ai rincari energetici, che li hanno messi in grande difficoltà, sia per acquistare carburanti e altri prodotti di primaria necessità.



LA SCELTA

«La decisione è maturata nell’ultimo consiglio di amministrazione - spiega il presidente Francesco Basso -, come segno di vicinanza ai circa 70 lavoratori della nostra azienda e alle loro famiglie, dopo aver preso atto dell’inflazione che, dopo anni di stabilità, ha caratterizzato l’intero 2022». Non sarà sicuramente quello che risolverà i problemi, spiegano, ma una boccata d’aria sperano di poterla regalare. La misura nei confronti dei lavoratori arriva, infatti, da un’azienda che si è sempre dimostrata resiliente, che ha visto alti e bassi nei cinquant’anni della propria attività ed è riuscita sempre a superare i momenti di difficoltà, continuando addirittura a crescere, grazie anche al coraggio di vendite e acquisizioni. Una crescita che non sarebbe stata possibile senza l’apporto delle persone che vi lavorano. Ecco che perchè ha messo sotto l’albero dei propri collaboratori questi doni, particolarmente apprezzati, anche perché inaspettati. Coelme ad ottobre aveva ricevuto il Premio del Lavoro della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per essersi contraddistinta nel biennio 2020-2021 proprio fra le aziende più capaci di fronteggiare la pandemia e l’aumento dei costi di materie prime ed energia.