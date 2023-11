Bonus occhiali 2023 in scadenza: requisiti e come fare romanda per ottenere il contributo

C'è tempo ancora fino al 31 dicembre per accedere all’ambito bonus occhiali 2023 che si avvia ormai verso la scadenza. La misura è stata istituita dalla legge di Bilancio 2021 e negli anni è stata rinnovata come forma di aiuto per chi ha bisogno di acquistare occhiali da vista o lenti a contatto.

Ma come funzona il bonus e a chi è rivolto? Di seguito tutte le informazioni per richiedere il contributo, i requisiti e come funziona.