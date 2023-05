CHIOGGIA - «Al G20 abbiamo fatto scuola: i nostri progetti sul vertiporto e lo studio per gli interventi anti-erosione sulle spiagge, hanno destato molto interesse». E' soddisfatto il sindaco, Mauro Armelao, a pochi giorni dalla conclusione dell'evento che ha visto riuniti, ad Arzachena, in Sardegna, i sindaci delle 26 località balneari più visitate in Italia. «Il summit di Arzachena sottolinea Armelao è stato un successo per la nostra città confermata nella cabina di regia e, in questa edizione, ha preso parte a due tavoli di lavoro. Uno riguardava il vertiporto, il progetto del trasporto del futuro, della mobilità aerea avanzata. E' stata una soddisfazione raccogliere l'interesse dei sindaci di Taormina e Lignano che contatteranno la società Urban V per approfondire.

SOSTENIBILITÀ

Anche perché uno dei temi del G20 spiagge era proprio il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità, e quando si parla di vertiporto si parla di mobilità sostenibile. L'altro progetto che abbiamo presentato è lo studio realizzato dalla società Kibernetes sull'erosione delle nostre spiagge e sulle misurazioni della linea di costa: il primo a livello nazionale, realizzato proprio a Chioggia e che adesso è stato preso come esempio in moltissime altre località balneari per le problematiche dell'erosione delle coste e per la sistemazione delle concessioni balneari». Continua anche l'impegno del G20 spiagge per il riconoscimento dello status di città balneare che doterebbe le località a forte vocazione turistica di un potenziamento di risorse e strumenti (forze dell'ordine, servizi sanitari, gestione dei rifiuti) per garantire migliore vivibilità in primis ai residenti stabili. L'edizione del G20 delle spiagge si è conclusa con il rinnovo dell'accordo tra G20 ed Enit (Ente nazionale del turismo) per continuare il tavolo permanete per la tutela e la valorizzazione turistica e ambientale delle 26 località balneari più visitate in Italia, sottoscritto, per la prima volta, durante il Summit del 2019 a Castiglione della Pescaia.

COLLABORAZIONE

Le due importanti realtà del turismo Made in Italy confermano la volontà di continuare la collaborazione in corso, con azioni e adeguate strategie di investimento e di promozione. «Anche in questo caso Chioggia sarà tra gli attori principali assicura il sindaco - Verranno definite proposte concrete che tengano conto di problematiche comuni, inserite in una declinazione nazionale, regionale e comunale. Tra gli obiettivi dell'accordo: la condivisione di analisi, studi e ricerche sul sistema balneare e un confronto periodico su interventi e progetti».