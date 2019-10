A 19 anni non studia, non lavora, ma è già uno spacciatore di successo

di Diego Degan

CHIOGGIA (VENEZIA) - Giovane e, ma già con un nome nel mondo della. E' il ritratto delarrestato venerdì sera dagli agenti del commissariato di Chioggia per spaccio di sostanze stupefacenti, dopo averlo visto all'opera e avergli trovato in casa una trentina di dosi di. Tutto era partito dagli esiti di altre indagini nell'ambiente criminale cittadino, con l'acquisizione dell'informazione che il ragazzo,già incorso nelle maglie delle forze dell'ordine, si stava affermando, a sua volta, quale spacciatore, in città, indisturbato dalla concorrenza anche grazie alla fama del suo nome. Un'attività evidentemente redditizia, dal momento che il ragazzo non si era procurato alcuna copertura, né lavorativa, né come studente, facendo intuire, in tal modo, una qualche fonte di reddito nascosta. Così, una decina di giorni fa, era stato seguito con circospezione dagli agenti che cercavano le prove della sua, allora presunta, attività.