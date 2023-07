CHIOGGIA - Taglio del nastro, venerdì sera, per l'84sima edizione della Sagra del pesce. In realtà una triplice inaugurazione perché, oltre alla Sagra, sono stati aperti al pubblico il Punto informazioni turistiche, alla Loggia dei Bandi, e la mostra dei 26 disegni realizzati da ogni classe quinta delle nove scuole primarie del Comune, su stimolo dell'Avis cittadina, il cui filo conduttore è "Il dono del sangue: aiutiamo oggi per costruire il domani". La mostra è ospitata nell'androne del Municipio fino al termine della Sagra del Pesce.

Sagra del pesce

Diverse occasioni di apprezzare la città, quindi, alle quali non hanno rinunciato gli esponenti istituzionali interessati, soprattutto alle tematiche della pesca, a cominciare dalla vice presidente regionale e assessore alla Infrastrutture, Elisa De Berti, per continuare con l'assessore regionale alla pesca, Cristiano Corrazzari e l'eurodeputata Rosanna Conte.

E c'erano anche i tre consiglieri regionali, Marco Dolfin (Lega), Jonatan Montanariello (Pd) e Erika Baldin (5S). Una celebrazione bipartisan molto diversa da quella avvenuta in consiglio regionale, dove gli esponenti della Lega avevano "monopolizzato" l'evento, suscitando le proteste degli altri gruppi politici. Pace fatta, quindi? Nemmeno per sogno. «E' stata una giornata di festa, con molti esponenti politici premette il capogruppo Pd, Lucio Tiozzo e va bene così». Però l'ennesimo incidente sulla Romea, venerdì pomeriggio, ha paralizzato il traffico sulla stessa Romea e sull'Arzeron, e impedito o ritardato l'arrivo di alcuni ospiti (e anche dei pendolari in ritorno dal lavoro). Ma «nessuno osserva il capogruppo Pd Lucio Tiozzo ha osato chiedere all'assessore De Berti, quando l'Arzeron e la Romea verranno "sistemati" per poter essere delle strade commisurate alle esigenze della città».