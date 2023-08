CHIOGGIA - Da anni aiuta gli altri ad evitare incidenti stradali ma, pochi giorni fa, paradossalmente, è toccato a lui rischiare grosso a causa di un incidente: Matteo "Tonyx" Tonello può ringraziare la sua buona stella o, forse, il karma di tutti coloro che, in questi anni, grazie alla sua pagna facebook "Tutta la Romea minuto per minuto", hanno evitato code ingorghi o, semplicemente, i rischi della strada. L'incidente gli è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, Tonello si era recato alla Sagra di Sant'Anna e, per rientrare, aveva scelto di percorrere via Canal di Valle, una delle strade "alternative" che, spesso, vengono sfruttate (da chi le conosce) per bypassare i lunghi serpentoni di veicoli che si formano, in caso di incidenti, sulla statale 309.

L'incidente

Una strada, però, stretta e tortuosa che, soprattutto di notte, può presentare delle insidie. Ad un certo punto, Matteo Tonello ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito nel fosso a lato della strada. Le sue condizioni, inizialmente, parevano gravi, tanto da comportare il ricovero in Rianimazione ma, nel fine settimana, il suo fisico ha reagito permettendogli un notevole miglioramento che lo ha portato fuori pericolo e centinaia di messaggi di solidarietà gli sono giunti, soprattutto nella pagina facebook di Chioggia Azzurra che, per prima, ha dato la notizia.

Una ventina di giorni fa "Tutta la Romea" aveva raggiunto i 50mila iscritti, un numero lusinghiero che testimonia come la comunità che gravita attorno a questa pagina facebook sia cresciuta nel tempo e, si può dire, anche nello spazio, visto che era nata per rendere conto delle condizioni del traffico intorno a Chioggia e si è estesa, via via, al Polesine e al Ferrarese che, nella zona dei Lidi estensi, presenta le stesse problematiche della Romea. Tonello, da subito, aveva standardizzato le segnalazioni, chiedendo di scrivere sempre, per prima cosa, l'orario ben evidente, per facilitare chi legge, ma poi, soprattutto da alcuni anni, ha insistito perché le segnalazioni sul traffico siano "etiche": niente foto degli incidenti, niente descrizioni delle vittime, delle persone o delle situazioni, chiede insistentemente. «Immaginate di essere a casa ad aspettare qualcuno dice e di leggere una descrizione, non confermata da nessuno, che potrebbe sembrare un vostro caro: come vi sentireste?». Un metodo, questo, per rendere un servizio, evitando gli eccessi.