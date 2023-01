CHIOGGIA - Impennata di imminenti vendite giudiziarie. Dall'inizio del nuovo anno il Tribunale di Venezia ha già fissato una trentina di aste, con le date riportate sul sito ufficiale www.entietribunali.it. Si conferma, dunque, la tendenza in atto ormai da quasi un decennio, con effetti negativi sul mercato degli appartamenti standard già penalizzato dai troppi alloggi edificati nel corso degli anni precedenti alla crisi economica del 2008. Soprattutto a Sottomarina e all'Isola dei Saloni, gli appartamenti di questo genere rimasti invenduti o sfitti si contano a centinaia. Negli ultimi tempi, parrebbe reggere bene solamente la nicchia delle abitazioni di lusso, dotate di tutte le comodità all'avanguardia, realizzate nel rigoroso rispetto dei migliori standard energetici.



Il crescendo di vendite giudiziarie la dice lunga sulla situazione economica generale del Clodiense. Già prima del Covid, l'elenco degli immobili sottratti a vario titolo a proprietari insolventi contava una cinquantina di pagine. Navigando nel sito si può constatare che anche quest'anno gli importi a base d'asta sono tutti piuttosto bassi. Occasioni d'oro, insomma per chi non ambisca stabilirsi, a tutti i costi, in un determinato luogo e non pretenda troppo. Ecco qualche esempio significativo. Nella frazione di Ca' Bianca, in via Motta Maresolo, una porzione di fabbricato bifamiliare di sei vani (145 metri quadri) è proposta al prezzo base di appena 33mila euro (valore da perizia di 156mila). Chi non disdegni di risiedere in campagna può anche scegliere di partecipare all'asta per un'abitazione a piano terra di 113 metri quadrati (cucina, soggiorno, due camere, servizio igienico) che si trova nei pressi di Ca' Pasqua: prezzo base 45mila euro, da perizia 147mila. É assai probabile che le modestissime quotazioni risentano della distanza dal centro. Chi intenda investire su un buon appartamento al terzo piano di un condominio di Borgo San Giovanni (soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, disimpegno e ripostiglio, soffitta e garage) può confidare invece su di un prezzo base di 102mila euro a fronte di un valore da perizia di 136mila. Nel pieno centro storico, in calle Corona, è addirittura possibile addirittura acquistare un appartamento di circa 75 metri quadrati, ancora allo stato grezzo. Il prezzo base di 74mila euro, in questo caso supera lievemente quello da perizia. Evidentemente, il proprietario ha dato forfait ancor prima del completamento del restauro: manca delle opere di finitura, pertanto non è né agibile né abitabile. Vanno all'asta anche i fondi rustici. A partire da 13mila 773 euro, è disponibile una superficie agricola incolta di 69 mila metri quadrati in zona Orti Ovest, dirimpetto alla laguna.