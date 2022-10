MESTRE - Si svelano gli attori commerciali protagonisti del rilancio del Centro Le Barche. I lavori di riqualificazione che interessano piano terra, primo e secondo piano sono parte di un progetto voluto dalla nuova società di gestione Sito Retail, operativa da alcuni mesi. Fa parte del gruppo bergamasco Percassi (proprietaria fra l'altro dell'Atalanta), specializzato in progetti di sviluppo di vendita al dettaglio, tra cui il centro commerciale Oriocenter alle porte di Bergamo con oltre 300 negozi e marchi esclusivi. E anche per la proprietà Commerz Real Investment si tratta di un rilancio strategico del centro come luogo per «i cittadini, lo shopping e la socialità».

L'OPERAZIONE

«Il progetto ha mosso i suoi primi passi nell'autunno del 2021», racconta il geometra Giacomo Torriani, amministratore unico di Stilo Retail, cui la proprietà ha affidato la gestione del centro insieme a un gruppo di lavoro composto da Arcus Real Estate, una società della galassia Percassi fondata nel 2006 e specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per la vendita al dettaglio di lusso, Studio di Architettura De8 per la progettazione e l'azienda Cbre per il supporto alla gestione. «Abbiamo iniziato a delineare una strategia di rilancio, che ha come obiettivo di migliorare l'offerta commerciale passando anche da una valorizzazione dell'immobile dal punto di vista architettonico e strutturale per arrivare a offrire un'esperienza dello shopping unica in città». Un'anteprima del progetto finale sarà data dal nuovo store Coin, al piano terra con la profumeria, al primo e secondo piano con abbigliamento uomo donna, intimo e bambino, che a giorni riaprirà nella sua totalità, con la presenza di diversi brand e concept store innovativi. Inizieranno presto i lavori di rinnovamento degli altri piani e dei servizi igienici, della scala mobile centrale che collega i sei piani del centro, per un perfezionamento estetico che migliorerà ulteriormente la funzionalità degli ambienti. Chiuderà le operazioni di restyling la nuova illuminazione esterna, fatta di insegne e schermi led di ultima generazione. Per rispondere alle esigenze e abitudini di acquisto diversificate del cliente, la strategia commerciale prevede di differenziare i diversi piani del Centro, realizzando dei mondi con focus sul food, beauty, fashion & lifestyle, sport, elettronica e tecnologia, beni per la persona, libri e ristorazione.