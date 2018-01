Beffa in boutique, esce col cappotto griffato Gucci e fugge su auto croata

di Fabrizio Cibin

CEGGIA - Va in camerino, nasconde il cappotto da duemila euro dietro la schiena e riesce a passare indenne l'uscita eludendo l'antitaccheggio con un particolare marchingegno elettronico che si può acquistare tranquillamente sul web. E tutto in pieno giorno, con le commesse in negozio. E' successo nel pomeriggio di venerdì da Eraldo, nota boutique di Ceggia, che da qualche anno ha avviato anche una succursale outlet. E' proprio in quest'ultima che il ladro ha agito pressochè indisturbato.E' successo tra le 16 e le 16.30, riferisceche ha poi deciso di pubblicare su Facebook il video del furto, oltre ai fermo immagine con il volto dell'autore e la sua auto, con targa Croata. Ce ne siamo accorti solo alla sera, quando dai capi mancava un cappotto di Gucci da 2mila euro che nessuna delle ragazze ricordava di avere venduto. Guardato il video abbiamo visto il furto e come lo ha commesso. Si vede distintamente l'uomo prendere il cappotto, andare in camerino e, con una mossa durata pochi secondi, metterselo sulla schiena, sotto il suo giubbotto.Anche su come ha fatto a eludere l'antitaccheggio, Alberto ha una risposta. Usano un sistema che si chiama Jammer e che si può trovare tranquillamente in internet, a 500 euro. I Jammer sono degli inibitori di frequenze, nati per impedire ai dispositivi radio di comunicare fra loro. Quindi, una volta azionato, riesce a non fare scattare l'allarme dell'antitaccheggio. E il gioco è fatto. E questo è disarmante, anche per il fatto che in questo modo te la fanno sotto il naso, commenta sconsolato il gestore. Da noi viene molta clientela anche straniera, per cui non puoi capire se tra loro ci sono dei malintenzionati. Poi, come si può vedere dal video, anche quest'uomo era distinto, vestito bene, quindi non potevi avere dei sospetti su di lui. Anche con le immagini, ora verrà fatta la denuncia ai Carabinieri. Cerco di prenderla con filosofia, pensando che ormai ogni anno al primo giorno di saldi, subisco un furto; porta bene, per come vanno poi le cose. Ci scherza su, Alberto, che ricorda l'episodio di due anni fa, con il furto di una pelliccia da 4mila euro, con la mamma che aveva provato a rincorrere i ladri.