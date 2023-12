Cavarzere, il Gruppo Panta Rei porta in scena “L’amore delle tre melarance”: la trama, i prezzi e dove acquistare i biglietti

CAVARZERE (VENEZIA) - Domenica 17 dicembre, presso il Teatro Tullio Serafin, la compagnia teatrale Panta Rei porterà in scena “L’amore delle tre melarance”, un adattamento a cura di Davide Lazzaretto del capolavoro di Carlo Gozzi. La rappresentazione fa parte della Stagione Teatrale di Prosa e Danza 2023/2024 della Città di Cavarzere, un progetto che include dieci eventi diversi da novembre a marzo.

LA TRAMA

Una scommessa tra Morgana e Celio, divinità astrali, porta lo scompiglio nel Regno di Coppe. Il principe ereditario Tartaglia è afflitto da una misteriosa malinconia. Illustri dottori e festeggiamenti di ogni genere non sortiscono effetto alcuno. Ritrovare il sorriso è l’imperativo di suo padre, il Re di Coppe. Le residue speranze di guarigione sono riposte nelle mani di un giovane saltimbanco a tutti noto con il nome di Truffaldino. Ma il destino incalza, Leandro, il fratello di Tartaglia, trama per ottenere il trono a qualunque costo, alleandosi con Morgana.

Costei maledice il giovane principe e lo condanna a infatuarsi delle tre melarance, custodite dalla gigantessa Creonta. Accompagnato dal riluttante Truffaldino, il principe affronta un incredibile viaggio alla ricerca dei magici frutti. Riuscirà l’arte comica di Truffaldino a salvare il principe Tartaglia? O sarà un nuovo amore a redimerlo?

L'ORIGINE DELL'OPERA

Questa opera teatrale di Carlo Gozzi, scritta originariamente in forma di canovaccio, fu rappresentata per la prima volta nel 1761 a Venezia durante il Carnevale. Sebbene l’opera rappresenti una libera reinterpretazione teatrale di una favola tratta da "Lo cunto de li cunti" del napoletano Giovan Battista Basile, il nucleo narrativo de “L’amore delle tre melarance” serve principalmente da sfondo per scatenare una controversia nei confronti di due drammaturghi che, nella metà del XVIII secolo, competevano per la supremazia nella scena veneziana: Pietro Chiari, impersonato dal personaggio della Fata Morgana, e Carlo Goldoni, incarnato dal Mago Celio.

Per coloro che non potranno assistere alla rappresentazione teatrale di domenica 17 dicembre, “L’amore delle tre melarance” sarà riportato in scena anche domenica 25 febbraio 2024 a Noventa Vicentina (VI), presso il Teatro Modernissimo.

PREZZI E BIGLIETTI

Il costo dei biglietti a tariffa intera è di 22 euro, mentre per le persone di età inferiore ai 30 anni e superiore ai 65, è di 18. Le prevendite online sono già disponibili dal 5 novembre sul sito vivaticket.com e presso i relativi rivenditori autorizzati. Tuttavia, è possibile acquistare i biglietti fino ad un'ora prima dell'inizio dello spettacolo direttamente presso la biglietteria del Teatro Tullio Serafin.