Torna al Verdi "Die Zauberflote" di Mozart: sul podio Beatrice Venezi

TRIESTE - Torna a Trieste - giovedì 7 dicembre - come secondo appuntamento di stagione "Die Zauberflöte" in versione integrale e in lingua originale con solo i dialoghi in italiano, con la regia di Ivan Stefanutti.

Il cast è guidato da una vera diva della nuova generazione d’arte: la popolare direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, nota per il suo amore per Mozart, grande divulgatrice e icona di un nuovo modo di fare musica colta al femminile. L’allestimento, tradizionale nel suo impianto seppur con ambientazione liberamente ispirata al gusto esotico del Settecento figurativo, sarà impreziosito da giovani voci di pregio come il soprano croato Darija Aguštan e la bella violinista e soprano Patricia Daniela Fodor, entrambe nel ruolo di Pamina. Al loro fianco un altro talento di grande statura, Paolo Nevi, tenore dall’anima rock, che è giunto a Trieste per Manon e ora per Flauto. In due serate Tamino sarà invece il giovanissimo tenore palermitano Andrea Schifaudo.

La Regina della Notte avrà invece i volti di Letizia Bertoldi e della svizzera Nicole Wacker. Commenta così il Direttore Artistico Paolo Rodda: «Siamo felici di aver aperto la stagione con due titoli dal podio tutto femminile e credo che questo possa essere in sé un segnale importante da coltivare con attenzione a favore di tutta la città. Inoltre Beatrice Venezi si è sempre molto impegnata nella divulgazione musicale, un valore a cui crede fermamente anche tutto il Teatro Verdi e dunque un motivo in più per valorizzare al massimo la sua presenza a Trieste».