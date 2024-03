MESTRE - Erano stati annunciati a fine febbraio, ma poi sono slittati di un mese. E stavolta, invece di lavorare di giorno istituendo un senso unico alternato che avrebbe determinato serie ripercussioni sul traffico, l’impresa Ecovie, incaricata dal Comune di verificare le condizioni del cavalcavia di via Miranese, alla Giustizia, opererà di notte chiudendo però completamente al traffico il ponte sopra alla ferrovia. Da martedì prossimo, 2 aprile, a sabato 6, e poi di nuovo da lunedì 8 a venerdì 12, il cavalcaferrovia verrà chiuso a tutti i veicoli - compresi i bus di linea - ed anche ai pedoni tra le 22 e le 6 di mattina.



CAROTAGGI

Si tratta di analisi approfondite per verificare la stabilità di una struttura che ha passato ormai il secolo dalla sua costruzione (in un tempo ormai lontanissimo ci passava anche il tram), con l’ultimo importante intervento di consolidamento che risale all’estate del 2007. I carotaggi sono stati disposti dalla Direzione Lavori pubblici proprio per verificare le condizioni di un manufatto che, a quanto pare, avrebbe parecchi acciacchi da quantificare in vista di una futura manutenzione straordinaria. Il distacco di pezzi di intonaco e cemento, finiti sulla linea ferroviaria per Udine e Trieste all’inizio dell’ottobre scorso, è stato il campanello d’allarme al quale, oltre all’intervento di messa in sicurezza con la rimozione degli altri pezzi pericolanti, sono seguite diverse ispezioni che, appunto, termineranno nelle prossime due settimane.



DEVIAZIONI

Dal punto di vista della viabilità i pedoni e i ciclisti verranno fatti deviare da via Miranese verso il sottopasso ciclopedonale tra via Gazzera Alta e via della Montagnola, mentre i percorsi alternativi per auto e bus sono stati studiati su due direzioni: chi va verso Chirignago dalla Miranese dovrà procedere su via Trento, passare per la stazione, Rampa Cavalcavia e scendere verso Marghera dove, passando per le vie Durando, Paolucci, Calvi e via Trieste, si prenderà la tangenziale per poi uscire su via Miranese e riprendere il percorso normale; chi invece arriva da Chirignago e va verso Mestre verrà fatto deviare in tangenziale dalla rotatoria Miranese per uscire a Marghera prendendo lo svincolo della Carbonifera, quindi si procederà su Rampa Cavalcavia, via Cappuccina, via Stazione, via Trento con la ripresa del percorso normale.



I LIMITI

Va ricordato che, viste le condizioni del cavalcaferrovia della Giustizia, dalla fine dell’anno scorso è stato disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti (oltre le 26 tonnellate) sul cavalcavia, tra la rotatoria di via Giustizia e quella di via Trento, escludendo solo gli autobus snodati fino a 30 tonnellate, con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari per tutti i veicoli. Misure indicate già nelle prime valutazioni fornite dallo studio di ingegneria Gp Engineering che sta seguendo le verifiche e che, fanno sapere dal Comune, sono comunque ampiamente sufficienti per garantire la sicurezza del cavalcavia.