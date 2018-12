© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE -. Ieri sera alle 19.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Corso del Popolo,per la caduta di calcinacci. I pompieri accorsi con due automezzi, tra cui l’autoscala e il funzionario di servizio, hanno eseguito un controllo visivo del manufatto. Hanno poi provveduto ad eliminare il pericolo imminente, rappresentato da elementi copri ferro in cemento che si sono staccati e sono caduti, e che già ieri sono stati rimossi. Il cavalcavia per ora rimane aperto. La struttura necessità però di opere di manutenzione, al fine di ripristinare le condizioni originali di sicurezza. La zona sottostante, dove potrebbero staccarsi ulteriori calcinacci. è stata delimitata. La polizia locale ha deviato il traffico durante le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, terminate dopo circa due ore e mezza.