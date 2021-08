MESTRE Mentre nelle altre città italiane lentamente si ricomincia a dare lavoro a notai e agenzie, a Venezia vendere o affittare una casa o un negozio resta difficile. Il Covid ha messo ko il mercato immobiliare veneziano e, dopo un 2020 nero, nel primo semestre 2021 non si è affatto usciti dalla crisi. In un quadro generale preoccupante, solo Mestre sembra aver ingranato un'altra marcia, così come si fa più vivo, ma forse solo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati