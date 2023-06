«Venezia ti ringrazia». Il saluto degli assessori a Berlusconi sulla torre di Mestre

MESTRE - «Ciao Presidente, Venezia e l’Italia ti ringraziano». Hanno voluto ricordarlo così, con un gigantesco banner che, da ieri a venerdì comparirà per 400 volte al giorno sull’Hybrid Tower di Mestre, per esprimere il loro affetto a Silvio Berlusconi.

Renato Boraso e Michele Zuin, assessori rispettivamente alla Mobilità e al Bilancio del Comune di Venezia, si sono autotassati per comprare lo spazio sul ledwall di 200 metri quadri che svetta sulla torre tra Mestre e Marghera. «Io sono stato per 15 anni in Forza Italia e conservo il ricordo di un grande leader e punto di riferimento» spiega Renato Boraso, ora in Coraggio Italia di Brugnaro.

Michele Zuin è ancora saldamente un azzurro, e fino a pochi mesi fa ha ricoperto il ruolo di segretario regionale: «Sono in Forza Italia dal 1994 - ricorda Zuin -, il primo eletto nel Comune di Venezia come consigliere di quartiere al Lido, quindi in Consiglio comunale e, dal 2015, segretario veneto del partito». «Abbiamo avuto insieme l’idea di questo tributo per esplicitare il nostro ringraziamento al presidente», spiegano Boraso e Zuin. «Grazie per aver dedicato la tua vita al tuo Paese, alla tua famiglia, allo sport e ai tuoi collaboratori - si legge nel messaggio sparato a 50 metri di altezza, visibile giorno e notte -. Venezia e l’Italia ti ringraziano». «Quand’ero presidente del Consiglio comunale mi chiese di accompagnarlo per visitare l’isola di Tessera, che stava valutando di comprare - riprende Renato Boraso -. Poi non se ne fece più niente, ma mi colpì la sua sensibilità, competenza e cordialità. Gli mandavo sempre gli auguri di compleanno, e rispondeva sempre per ringraziare». «È una perdita che sento molto, perché per me Silvio Berlusconi è Il Presidente - aggiunge Michele Zuin -. Come segretario regionale di Forza Italia c’era ovviamente un rapporto diretto e, adesso che anche gli avversari politici gli stanno tributando i dovuti riconoscimenti, è ancor più giusto che questi arrivino da chi gli è stato vicino».