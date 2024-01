Venezia, contributo d'accesso al via il 16 gennaio: come registrarsi, le date, chi non paga e le multe

VENEZIA - Contributo d'accesso al via. Da domani, 16 gennaio 2024, sarà disponibile una piattaforma multicanale e multilingua raggiungibile all’indirizzo http://cda.ve.it accedendo alla quale si potrà ottenere il QR Code da esibire in caso di controlli. Tale titolo attesta il pagamento del contributo o la condizione di esclusione o esenzione. Il contributo d'accesso costa 5 euro e per il 2024 sarà neccessario su un pacchetto di 29 giorni.