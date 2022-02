VENEZIA - Il Carnevale veneziano tradizionale, fatto di spettacoli di piazza che da sempre hanno contraddistinto la sua natura, quest’anno non ci sarà. O meglio, verrà ridimensionato. Scelta inevitabile alla luce della pandemia, soprattutto per scongiurare assembramenti tra calli e campi, e nelle piazze della Terraferma mestrina. L’imperativo è uno solo: garantire la sicurezza. Ma, nonostante l’emergenz,a nasce sotto i migliori auspici sotto la direzione artistica di Massimo Checchetto, scenografo del Teatro La Fenice, “Remember the future”, edizione 2022, ispirato ad una citazione di Dalì che incornicerà le giornate - per antonomasia - più trasgressive dell’anno e farà vivere al pubblico un Carnevale che verrebbe da definire di nicchia, ma che verrà declinato in altro modo. Certo, ci saranno alcuni appuntamenti in giro per la città, ma sarà da domani al 1° marzo, numerose saranno, oltre agli eventi pubblici, anche le feste private. Insomma, invece degli assembramenti, occasioni più ridotte e con affluenze più contenute. Modalità, sensibilità e approccio alla festa nel segno di una ripartenza, oggi sempre più necessaria.

PISANI MORETTA

Simbolo indiscusso di questo inedito spirito carnevalesco, l’attesissimo “Ballo del doge” del 26 febbraio, ospitato tra le splendide finestre gotiche di palazzo Pisani Moretta, con affaccio sul Canal Grande. È la stessa anima creativa dell’evento, costumista ed imprenditrice veneziana, Antonia Sautter, a confermare la decisione di rialzare il sipario sul celebre gala in abiti d’epoca d’alta sartoria made in Venice che, giunto alla 29esima edizione, quest’anno sarà guidato dalla carta del Jolly, raffigurato mentre schiaccia la morte e tiene in mano il mondo.

Il ritorno in presenza – all’insegna di Green pass e mascherine da indossare solo in alcuni momenti della serata – non può che rappresentare anche il riavvio di una macchina artistica che abbraccia numerosi settori del mondo dell’intrattenimento, tra i più penalizzati dal Covid. «Non aver cancellato il Carnevale – dice Sautter – penso sia una buona cosa. Rimaniamo guardinghi, ma è giusto ricominciare anche se in punta di piedi. Nei palazzi in cui saranno ospitate feste, palpiteranno tanti cuori. Ai privati è affidata una grande responsabilità, alla quale devono saper rispondere con entusiasmo “ci siamo”».

INTIMITÀ

Insomma, un Carnevale 2022 rivisitato nella sua essenza, a tratti più “intimista”, da cui ognuno potrà attingere il suo lato più congeniale. La cosiddetta “Festa veneziana” nel rio di Cannaregio, che negli ultimi anni ha dato il via ufficiale alla kermesse richiamando migliaia di persone assiepate sulle rive non ci sarà così nemmeno il corteo acqueo in Canal Grande. Così come mancheranno i voli dell’Angelo e dell’Aquila, i grandi palchi animati di piazza San Marco (sostituiti però dall’installazione “Play with the lion”, passerella dedicata alla sfilata per il concorso della maschera più bella) e i tradizionali cortei delle Marie e del Toro.

GLI EVENTI

Ma accanto a qualche rinuncia, il programma offrirà al pubblico la spensieratezza di sempre, in una fusione tra sogno e realtà come fil rouge degli spettacoli previsti all’Arsenale e al casinò di Ca’ Vendramin Calergi. Il primo sarà il cuore dell’evento con un suggestivo spettacolo d’acqua e fuoco – “Nebula solaris” – di Opera Fiammae e Viorica (dal 18 al 20 febbraio e dal 24 all’1 marzo), nel secondo sarà palcoscenico del dinner show “Venezia imaginarium” (19 e 20 febbraio e dal 24 all’1 marzo) che, condotto dal Principe Maurice, porta la firma di Sautter. Per l’occasione la sede della casa da gioco si animerà di sorprese e colori, popolandosi di dogi e regine, numeri di burlesque e performance. Non mancheranno le occasioni culturali con un palinsesto di iniziative distribuite fra teatri e musei. Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Rezzonico, palazzo Mocenigo e Casa di Carlo Goldoni dal 18 febbraio all’1 marzo garantiranno un’apertura straordinaria serale, fino alle 22. Il programma si annuncia fitto, con prenotazioni online già aperte e Green pass obbligatorio. Si andrà dalla cena in maschera nell’elegante salone del Ridotto dell’hotel Monaco, alle raffinate atmosfere degli hotel Saturnia e Splendid Venice, tra degustazioni di cioccolata a ritmo di musica. Ma non mancherà anche il tocco di originalità, perchè se è vero che le feste più chic si celebrano nei palazzi, basti pensare anche all’atteso appuntamento del “Ballo Tiepolo” sempre a Palazzo Pisani Moretta, un tocco di originalità sarà assicurato dalla festa in barca a zonzo per la laguna, a bordo di un galeone veneziano, con musica e cena a buffet a prezzi popolari.