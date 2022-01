Claudia Marchiori, da Maria del Carnevale di Venezia alla fiction La Sposa

VENEZIA - Claudia Marchiori, l'attrice mestrina che nella fiction La Sposa interpreta la bracciante Carla, è stata la Maria dell'anno nel 2016 che ha spiccato il volo dal campanile di San Marco l'anno successivo. Ad essere scelte quell'anno furono lei e Giovanna Pagan come Maria dei lettori del Gazzettino. Claudia è stata selezionata dalla giuria presieduta dal direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani, mentre la Maria dei lettori è stata votata dagli oltre duemila coupon ricevuti nelle redazioni de «Il Gazzettino» di Venezia e Mestre. Le due reginette si sono aggiudicate ricchi premi: il direttore del Gazzettino Roberto Papetti, il sindaco Luigi Brugnaro e il direttore artistico del Carnevale Marco Maccapani, con la madrina Angela Missoni, hanno consegnato le fasce e le targhe celebrative dell'evento, un gioiello di Callegaro di via Garibaldi, un'opera in vetro di Gianluca Seguso e un orologio del Casinò.

