Caorle. Il ristoratore Gabriele stroncato dalla malattia a 73 anni: pochi mesi fa il dolore per la morte del genero 42enne

CAORLE - Era un punto di riferimento per la ristorazione a Caorle: addio a Gabriele Bellini. Titolare del ristorante Belgau, in campo degli Oriondi a due passi dal Duomo di Caorle, Bellini aveva saputo conquistare i palati di migliaia di turisti ma anche di famiglie che dall'entroterra sono arrivate in riva al mare per assaggiare le sue prelibatezze.

Addio Gabriele

Aveva 73 anni Gabriele Bellini, da sempre ristoratore nella cittadina marinara, dove tutti gli riconoscono la sua professionalità, e tanta passione per il commercio collegato alla buona cucina. È stato un po' tra i pionieri che hanno saputo miscelare cucina e turismo.

E per lui, persona affabile e buona, non era difficile lavorare. Da un po' di tempo aveva contratto un male che non gli ha permesso di curarsi. Gli ultimi mesi sono stati per Gabriele Bellini davvero difficili. Oltre a doversi curare, nel maggio scorso ha dovuto affrontare anche la perdita del genero Alessio Campagner che, a 42 anni, si è schiantato con lo scooter a Pra di Levada di Ceggia. Gabriele, da buon padre di famiglia, si è fatto forza per stare vicino alla figlia Chiara e ai nipoti. Con lei e l'altro figlio Umberto era l' anima del ristorante pizzeria. Lascia anche la moglie Agnese. Il funerale sarà celebrato martedì alle 15 nel Duomo di Caorle dove domani, lunedì, alle 18 sarà recitato il Rosario.