Venezia. Si è spento all'età di 63 anni Renzo Rossi: l’imprenditore impegnato per mettere in sicurezza la Basilica di San Marco

VENEZIA - Un imprenditore instancabile, esperto di quei lavori lagunari che aveva imparato a seguire fin da ragazzo, nell’azienda di famiglia, e che non aveva poi mai smesso di approfondire con la stessa passione. Un «uomo per bene», appezzato nel suo mondo per la lealtà, ma anche per la capacità di alleggerire anche le situazioni più tese con un sorriso, una battuta. Così è ricordato - e pianto - a Venezia, Renzo Rossi, scomparso ieri all’età di 63 anni. La malattia si era manifestata un anno fa, ma lui aveva continuato a lavorare come sempre. Punto di riferimento di importanti cantieri in corso: dalla messa in sicurezza di Piazza San Marco al rifacimento di Riva 7 martiri.

La speranza era che il male potesse essere curato. Quest’estate invece il peggioramento, il successivo ricovero e la morte che ha colto di sorpresa anche tanti suoi amici e conoscenti.

L’IMPEGNO

Originario di Burano, a Venezia aveva messo su famiglia. Spostato con Antonella, aveva due figli ormai adulti, che erano il suo orgoglio: Cristina e Emanuele. Il lavoro lo aveva ereditato dal padre, Bruno, e dallo zio Romano, titolari fin dagli ‘70 di una delle imprese di lavori marittimi di cui si serviva l’allora Magistrato alle acque. Renzo aveva iniziato a lavorare in azienda giovanissimo e non si era mai fermato, aveva preso le redini dell’impresa, trasformandola in un srl, sviluppando anche il settore dei restauri. Da una decina d’anni era in società con un imprenditore di Porto Viro, Luca Xodo. E oggi la loro “Renzo Rossi costruzioni”, tra le consorziate del Cvn, con sede a Marcon e depositi a Fusina e Murano, conta una sessantina di dipendenti. Un’impresa specializzata in lavori lagunari. Tra le soddisfazioni professionali di Renzo i recenti interventi a San Marco: prima per la messa in sicurezza del nartece della Basilica, poi la realizzazione della barriera, ora le opere in corso in Piazza. Rossi si era impegnato anche nell’associazione di categoria: consigliere Ance dal 2009 al 2019, dal 2012 vicepresidente.

LE REAZIONI

Tante le reazioni alla notizia della sua morte. Il sindaco Luigi Brugnaro, in una nota, ricorda la «dedizione al lavoro, l’impegno, l’operosità» di Rossi ed esprime il suo cordoglio e dell’«intera città per un uomo che ha saputo creare, con coraggio, un importante gruppo molto presente in città». Aggiunge il presidente di Ance, Giovanni Salmistrari: «Renzo è stato un collega apprezzato e competente, un amico, soprattutto una brava persona: onesta, disponibile. Ci mancherà moltissimo». «Persona squisita, oltre che competente» annota il direttore dell’associazione, Antonio Vespignani. Tra gli amici di vecchia data di Rossi, Renato Brunetta, con cui condivideva la passione per la pesca. «Perdo un amico, una persona che ha messo a disposizione della città le sue doti di uomo ed imprenditore - scrive il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità - Un uomo mite e tenace insieme, che ha dedicato le sue energie a Venezia, per renderla migliore, e gliene siamo tutti molto grati». Fin da ragazzo lo conosceva anche il direttore del Cvn, Herme Redi: «Seguiva l’impresa di famiglia, sempre interessato alle novità.

Nel panorama locale era un imprenditori serio, lungimirante, ragionevole». Il direttore di Corila, Pierpaolo Campostrini, già procuratore di San Marco, ne ricorda la passione profusa nei lavori per la difesa della Basilica: «Lo sentiva anche lui come una missione, non solo come un lavoro, averla portata a compimento era motivo di orgoglio. Una perdita per tutta la città, ma un esempio che rimane». Devis Rizzo, presidente di Lega coop e Kostruttiva, negli ultimi anni aveva lavorato fianco a fianco con Rossi. «Tra i suoi tanti pregi, c’era la lealtà. Una persona di parola, imprenditore di primo livello, con cui ci siamo anche divertiti. Dalla battuta pronta, sempre ottimista, capace di sdrammatizzare. Una perdita per tutti». I funerali di Renzo Rossi si terranno venerdì, alle 11, ai Frari.