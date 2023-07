CAORLE - Quel caffè con un amico non va giù al fidanzato che manda la ragazza in ospedale. Sabato notte turbolento tra Caorle e Concordia Sagittaria. Tutto sarebbe scaturito dall'uscita della ragazza, poco più che ventenne e residente nel Portogruarese, con un amico. Un caffè per passare qualche momento di svago, magari dopo ore di lavoro, in un locale di Caorle. È lì che il fidanzato della giovane l'ha trovata in compagnia di un amico. Ne è subito scaturita la lite che dalle parole è passata alle mani.

La violenza

La ventenne infatti sarebbe stata picchiata dal ragazzo con cui nel frattempo era salita in auto per arrivare in un locale di Concordia Sagittaria. «L'abbiamo vista arrivare verso l'una di notte - hanno spiegato alcuni avventori del locale lungo la "Jesolana" - la giovane era scossa e ha chiesto aiuto». Da qui la richiesta di soccorso è stata dirottata al 118 e quindi ai carabinieri. Immediato l'arrivo dell'ambulanza con i sanitari di Caorle che hanno trasferito la paziente al Punto di primo intervento della cittadina marinara. Qui il personale ha sottoposto la ragazza agli accertamenti che non hanno evidenziato ecchimosi o ematomi. Per lei insomma solo tanta paura, motivo per cui è stata dimessa. Ora, se riterrà opportuno, potrà procedere alla querela nei confronti del fidanzato. Un sabato movimentato tra il litorale e l'entroterra con diverse persone rimaste scosse per quanto accaduto.