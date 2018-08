© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAORLE - Cadavere in riva al mareIntorno alle 20 di lunedì alcuni bagnanti hanno scoperto in spiaggia il corpo di una donna e hanno avvertito carabinieri giunti poco dopo con i sanitari che hanno accertato il decesso, avvenuto per annegamento. La donna è, 78enne di Caorle.