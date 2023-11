CAMPONOGARA - Il corpo di una 70enne di origine est europea, Stana Trajkovic, residente a Fiesso d’Artico, è stato recuperato intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica nel corso d’acqua Serraglio che attraversa prima il territorio comunale di Fiesso d’Artico e poi quello di Dolo. A dare l’allarme alle forze dell’ordine, due ore prima circa del suo ritrovamento, era stata una persona che stava transitando lungo via Torre, la strada che delimita i confini tra Fiesso e Dolo. Anche se era già buio, l’uomo è riuscito ad individuare sul bordo della strada un deambulatore. Ad un più attento controllo si è accorto che a fianco, sull’erba, c’erano anche una borsa e alcuni indumenti, ma nessun biglietto o scritto. E’ subito emersa l’ipotesi che qualcuno malfermo sulle gambe fosse caduto accidentalmente in acqua.

LE IPOTESI

Il ritrovamento dei vestiti hanno però fatto propendere per un gesto volontario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Dolo, che a loro volta hanno chiamato i vigili del fuoco, giunti sul posto con gommoni e una squadra di sommozzatori. L’acqua dello scolo consorziale del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia non supera quasi mai il metro di altezza, ma ha un movimento alquanto correntizio perché raccoglie le acque risorgive di Tergola, Perarolo e Veraro. Dopo aver ispezionato il greto del corso d’acqua verso valle per circa 500 metri, il corpo della donna è stato trovato nei pressi degli impianti sportivi di via Pasteur, verso il lato sud del fabbricato che ospita l’ospedale di Dolo. In breve tempo la corrente del fiumiciattolo l’aveva trascinata a valle e, se nessuno avesse dato l’allarme in tempo, avrebbe potuto arrivare velocemente a Mira, dove il Serraglio sfocia nel corso del Naviglio Brenta. Allora il ritrovamento e il recupero della salma sarebbero stati assai più complicati. Il corpo è stato messo a disposizione dei familiari La donna, madre di tre figli, viveva col marito in via Antonio Canova a Fiesso. Era nonna. I suoi funerali si svolgeranno nella chiesa della Santissima Trinità di Fiesso alle 14 di mercoledì 22 novembre.