10eLotto, la fortuna bacia il Veneto: arrivano 50mila euro, chi li ha vinti

CAMPONOGARA - Il Veneto torna a sorridere grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 26 settembre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Camponogara, in provincia di Venezia, ha realizzato un 9 Oro dal valore di 50 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall'inizio dell'anno.