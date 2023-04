CONCORDIA SAGITTARIA - MARTELLAGO - Veneto fortunato con vincite complessive per oltre 45mila euro in provincia di Venezia.

Come riporta Agipronews, a centrare il colpo da 35.300 euro è stato un abitante di Concordia Sagittaria mentre 14.025 euro andranno a un cittadino di Martellago. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 365,8 milioni dall'inizio dell'anno.