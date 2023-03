Lotto. Stesso ambo giocato otto volte: vincite da 400mila euro a Venezia

VENEZIA - Nell'ultima estrazione del Lotto le otto vincite più alte ottenute in Italia sono state tutte centrate a Venezia. La particolarità sta nel fatto che tutte sono state ottenute giocando sulla ruota nazionale lo stesso ambo, 35-38, e tutte con puntate identiche da 200 euro.

In pratica sono stati giocati 1.600 euro per vincerne 400.000

È quanto riporta l'agenzia di stampa specializzata Agimeg. Nonostante tutte queste vincite, non è stata però Venezia la ruota più premiata nell'ultimo concorso. Sul compartimento lagunare sono infatti finiti premi per poco più di 1,4 milioni di euro, mentre sulla ruota di Napoli ci sono state vincite per oltre 1,8 milioni di euro.