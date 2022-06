Giro in giostra: ragazzina di 11 anni si frattura la gamba alla sagra

CAMPOLONGO MAGGIORE - Doveva essere una serata di svago con la famiglia e gli amici, ma è finita male: si è spezzata una gamba in una giostra del luna park e ora i genitori chiedono come sia potuto accadere, se l’attrazione abbia avuto un mal funzionamento, se fosse a norma, e comunque chiedono di essere risarciti.

Vittima dell'incidente una ragazzina di 11 anni del posto che sabato 28 maggio, alle 22, si trovava con la mamma, il papà e alcuni amici alla Sagra di Santa Maria Assunta di Bojon di Campolongo Maggiore. La ragazza è salita sul “Crazy Dance”, il cosiddetto “Polipo”, peraltro l’unica attrazione in funzione quella sera guastata dal maltempo. La giostra, che ruota in senso inverso rispetto alle “navicelle” dove sono seduti i ragazzi, quando arriva a metà corsa dovrebbe fermarsi e poi ripartire subito a tutta velocità e a luci spente. Stavolta invece deve essere successo qualcosa perché, stando al racconto della ragazzina, è rimasta ferma parecchio tempo, e al buio, tanto che diversi dei giovanissimi che vi erano seduti pensavano che il giro fosse finito e lo stesso ha fatto l’undicenne, che ha messo i piedi fuori dalla seduta credendo di dover scendere. E’ allora che, secondo la versione dei familiari, il meccanismo è ripartito all’improvviso e per il forte contraccolpo la sua gamba destra è andata a impattare violentemente contro il palo portante dell’attrazione.

E’ stata un’amica, a fine giro, a caricarsela sulla spalle e farla uscire dalla “navicella”, mentre nel frattempo i genitori, che si trovavano a poche decine di metri, avvisati da un amico, sono accorsi e, vista la gravità della situazione, hanno condotto la figlia al Pronto Soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco. E qui è arrivato l’amaro responso: distacco epifisario di tipo 2 della tibia e frattura del terzo distale del perone. L'undicenne ne avrà per un mese. I genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri e si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e tutela dei diritti dei cittadini,