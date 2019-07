di Davide Tamiello

MESTRE - Un lavoro da professionisti. Un assalto alla vecchia maniera, preciso e studiato nei minimi particolari, concluso con un bottino da capogiro. La banda di ladri che, ieri notte, ha fattoalla, è riuscita a mettere a segno il colpo e a, un carico die altri, e a seminare gli inseguitori, una pattuglia della polizia locale, che ha intercettato il gruppo in fuga, e una macchina della ditta partita una volta scattato l'allarme. Succede tutto in un paio di minuti, tre al massimo dalla segnalazione al 113 alla fuga. Ore tre del mattino: la banda fa irruzione con un furgone. Il mezzo sfonda il cancello. La banda sa come muoversi: non è un particolare da poco se si pensa che quella concessionaria, inaugurata nel 2013, conta oltre mille automobili nel suo garage. I banditi, però, selezionano immediatamente una