Caldaia difettosa, 2 donne intossicate â€‹dal monossido di carbonio

di Filippo De Gaspari

SPINEA - Una caldaia difettosa, a cui pare non sia stata fatta la periodica manutenzione prevista per legge, è la probabile causa di una nuova tragedia sfiorata a causa del. E' successo mercoledì sera in localitàa Spinea: a patirne gli effetti due donne di 32 e 61 anni, residenti in un appartamento di via Ugo Foscolo, zona Luneo, che hanno passatoa causa delle esalazioni. Ora stanno meglio e hanno già potuto fare ritorno a casa dopo i trattamenti sanitari anti-avvelenamento...