MESTRE Inciampa sul guinzaglio del cane dell'amica, la compagnia assicurativa condannata a risarcirla con 21mila euro. L'episodio risale a sei anni fa: allora, una 63enne di Mestre, stava passeggiando lungo il marciapiede di via Rielta, quando ha incrociato una conoscente che stava portando a spasso il cane. L'animale aveva improvvisamente cambiato traiettoria tagliandole la strada, e la 63enne era caduta rovinosamente a terra. La proprietaria del cane, ricevuta la richiesta di risarcimento danni dalla signora, si era rivolta alla propria compagnia assicuratrice che, però, si era rifiutata di pagare perché nella sua polizza copriva solo gli incidenti in casa.



La 63enne, allora, si è rivolta all'avvocato Giorgio Caldera che ha citato in giudizio la compagnia assicurativa. Il giudice, ritenendo acclarato che l'incidente era stato provocato come conseguenza dell'uso dell'animale e, in particolare, a seguito di una normale attività svolta nell'ambito della vita privata della proprietaria, ha accertato l'operatività della polizza assicurativa e, sulla scorta degli esiti della disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona della danneggiata, ha condannato l'assicurazione a pagare il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, per un totale di oltre 21mila euro.

